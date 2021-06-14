Пн, 14.06.2021
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До 28 градусов тепла: синоптики обещают невыносимую жару

Жара. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja

Во вторник местами пройдут дожди, после чего в Эстонию вернется жаркая погода: в конце недели ожидается до 28 градусов тепла.

Во вторник усилится юго-западный ветер, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью - от +10 до +15, днем - от +16 до +21 градусов, пишет Rus.ERR

В среду усилится влияние области высокого давления, ночью - ясное небо, днем - небольшая облачность, без осадков. Ветер умеренный, западный. Температура воздуха ночью - от +7 до +12, днем - от +18 до +23 градусов.

В четверг ночью будет около 10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов.

В пятницу и на выходных будет солнечно, а температура воздуха превысит 25 градусов тепла.

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