До 28 градусов тепла: синоптики обещают невыносимую жару

Во вторник усилится юго-западный ветер, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью - от +10 до +15, днем - от +16 до +21 градусов, пишет Rus.ERR

В среду усилится влияние области высокого давления, ночью - ясное небо, днем - небольшая облачность, без осадков. Ветер умеренный, западный. Температура воздуха ночью - от +7 до +12, днем - от +18 до +23 градусов.

В четверг ночью будет около 10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов.