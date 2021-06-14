Хенн Пыллуаас: EKRE продолжит тактику затягивания

Воскресное дополнительное заседание парламента продолжалось 14 часов и завершилось незадолго до полуночи. Сегодня депутаты соберутся в большом зале в 15 часов.

По словам председателя фракции EKRE Хенна Пыллуааса, «консерваторы» будут устраивать обструкцию до тех пор, пока спорный законопроект не будет изъят из парламентского производства.