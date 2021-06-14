Пн, 14.06.2021
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Хенн Пыллуаас: EKRE продолжит тактику затягивания

Хенн Пыллуаас. ФОТО: Mihkel Maripuu

Консервативная народная партия обещает продолжить тактику затягивания, если правительство не отзовет проект поправок в Закон об удостоверяющих личность документах, пишет ERR.

Вчера законопроект, который предусматривает создание базы биометрических данных населения Эстонии, прошел второе чтение в Рийгикогу.

Воскресное дополнительное заседание парламента продолжалось 14 часов и завершилось незадолго до полуночи. Сегодня депутаты соберутся в большом зале в 15 часов.

По словам председателя фракции EKRE Хенна Пыллуааса, «консерваторы» будут устраивать обструкцию до тех пор, пока спорный законопроект не будет изъят из парламентского производства.

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