В начале июня в редакцию Postimees пришло обеспокоенное письмо из Вырумаа с просьбой, чтобы мы не забыли о 14 июня – печальной дате, когда исполнится 80 лет нанесенной Эстонии травме.

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Члены семей своих отцов, дедушек и старших сыновей больше не увидели. Их главным образом доставили на Северный Урал, где в течение следующего года они были убиты. Отца Хельдура расстреляли 21 апреля в лагере Сосва Свердловской области.

Остальную семью в вагонах для животных транспортировали в Томск, где погрузили на речное судно и увезли на 300 километров на север, в деревню Козотяпка Чаинского района, где по решению советской власти они должны были провести всю оставшуюся жизнь.

Мать Линда сумела в течение трех лет сохранять жизнь своих сыновей, и тут очень помогла курица, яйцами которой семья питалась. Себя мать уберечь не смогла и умерла от голода в 1944 году. Таким образом, работавший подручным кузнеца 12-летний Хельдур стал главой семьи, и его отправили на лесные работы.

Когда закончилась война, бабушка детей Лийса начала через разные учреждения выяснять, можно ли вернуть на родину хотя бы внуков. В итоге, осенью 1946 года ей это удалось. 6 мая, когда было написано то самое письмо, семья еще не знала, сможет ли она уехать из Сибири. Мы видим, что письмо 14-летнего Хельдура обстоятельное, но, по сути, это – просьба о помощи, поскольку забота о младших братьях требует большой ответственности, что очень трудна в невыносимых жилищных условиях.