В начале июня в редакцию Postimees пришло обеспокоенное письмо из Вырумаа с просьбой, чтобы мы не забыли о 14 июня – печальной дате, когда исполнится 80 лет нанесенной Эстонии травме.

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Члены семей своих отцов, дедушек и старших сыновей больше не увидели. Их главным образом доставили на Северный Урал, где в течение следующего года они были убиты. Отца Хельдура расстреляли 21 апреля в лагере Сосва Свердловской области.

Остальную семью в вагонах для животных транспортировали в Томск, где погрузили на речное судно и увезли на 300 километров на север, в деревню Козотяпка Чаинского района, где по решению советской власти они должны были провести всю оставшуюся жизнь.

Мать Линда сумела в течение трех лет сохранять жизнь своих сыновей, и тут очень помогла курица, яйцами которой семья питалась. Себя мать уберечь не смогла и умерла от голода в 1944 году. Таким образом, работавший подручным кузнеца 12-летний Хельдур стал главой семьи, и его отправили на лесные работы.