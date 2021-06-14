Рийгикогу соберется для избрания президента 30 августа
30 августа состоится внеочередное заседание Рийгикогу по выборам президента, пишет Postimees.
30 августа состоится внеочередное заседание Рийгикогу по выборам президента, пишет Postimees.
В конце прошлой недели Кальюлайд обратилась к спикеру парламента Юри Ратасу с предложением созвать на 30 августа внеочередное заседание Рийгикогу в повестке дня которого будет лишь один пункт - выборы президента Эстонской Республики.
Выборы Президента Республики состоятся 30 августа в 13.00.
Пока что единственным заявленным кандидатом в президенты является Хенн Пыллуаас (EKRE).