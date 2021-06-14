Пн, 14.06.2021
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Рийгикогу соберется для избрания президента 30 августа

Riigikogu istung ФОТО: Sander Ilvest

30 августа состоится внеочередное заседание Рийгикогу по выборам президента, пишет Postimees.

В конце прошлой недели Кальюлайд обратилась к спикеру парламента Юри Ратасу с предложением созвать на 30 августа внеочередное заседание Рийгикогу в повестке дня которого будет лишь один пункт - выборы президента Эстонской Республики.

Выборы Президента Республики состоятся 30 августа в 13.00.

Пока что единственным заявленным кандидатом в президенты является Хенн Пыллуаас (EKRE).

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