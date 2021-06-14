В Пыхья-Таллинне начинается ремонт внутриквартальных дорог

«Сейчас отличное время для строительных работ, и это дает надежду, что состояние внутриквартальных дорог района улучшится надолго. При этом важно сотрудничество и понимание того, что на время стройки надо смириться с рядом ограничений. Заранее благодарю за понимание!» - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Строительные работы будут проводиться поэтапно и в следующей последовательности: ул. Эхте, 3; тротуар на ул. Сыле, 37; тротуар на бульваре Кольде, 74; ул. Кетта; ул. Нийди; тротуар на ул. Сыле (от Палдиского шоссе до ул. Пухангу), переулок Нийди, ул. Копли (ул. Сыле - ул. Ситси) и ул. Ядала.

В ходе восстановительного ремонта будет обновлен асфальт на проезжей части и тротуарах, заменены износившееся бордюры и приведены в порядок люки, расположенные на рабочей территории. Также будет произведена санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению.