Лидеры стран Балтии встретились с президентом США
В понедельник президенты Литвы и Латвии и премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретились с американским лидером Джо Байденом, пишет ERR.
В понедельник президенты Литвы и Латвии и премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретились с американским лидером Джо Байденом, пишет ERR.
"В неспокойные времена демократии должны держаться вместе. Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии только что встретились с президентом Соединенных Штатов", - написал после встречи в социальных сетях президент Литвы Гитанас Науседа.
"Мы договорились усилить восточное крыло НАТО и поддержать Украину и Грузию. Присутствие США в Балтийском регионе имеет решающее значение для безопасности всего альянса", - добавил Науседа.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эгилс Левитс встретились с президентом США в Брюсселе перед началом саммита НАТО.