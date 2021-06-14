Лидеры стран Балтии встретились с президентом США

"В неспокойные времена демократии должны держаться вместе. Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии только что встретились с президентом Соединенных Штатов", - написал после встречи в социальных сетях президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы договорились усилить восточное крыло НАТО и поддержать Украину и Грузию. Присутствие США в Балтийском регионе имеет решающее значение для безопасности всего альянса", - добавил Науседа.