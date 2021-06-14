Финляндия возглавила мировой рейтинг устойчивого развития, Эстония на десятом месте

На втором месте - Швеция, на третьем - Дания. Эстония заняла 10 место, Латвия - на 22-м, Беларусь - на 24-м, Литва - на 31-м, Украина - на 36-м, Россия - на 46-м.

Пандемия пагубно повлияла на устойчивое развитие, говорится в отчете. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире начали снижаться.