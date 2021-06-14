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Финляндия возглавила мировой рейтинг устойчивого развития, Эстония на десятом месте

Хельсинки, Финляндия. ФОТО: Caro/Sorge/Caro/Sorge

Первое место в рейтинге 165 стран мира по индексу устойчивого развития, ежегодно составляемого ООН и Фондом Bertelsmann, заняла Финляндия, пишет ERR.

На втором месте - Швеция, на третьем - Дания. Эстония заняла 10 место, Латвия - на 22-м, Беларусь - на 24-м, Литва - на 31-м, Украина - на 36-м, Россия - на 46-м. 

Пандемия пагубно повлияла на устойчивое развитие, говорится в отчете. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире начали снижаться.

Согласно данным отчета, пандемия затронула все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический. 

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