Финляндия возглавила мировой рейтинг устойчивого развития, Эстония на десятом месте
Первое место в рейтинге 165 стран мира по индексу устойчивого развития, ежегодно составляемого ООН и Фондом Bertelsmann, заняла Финляндия, пишет ERR.
Первое место в рейтинге 165 стран мира по индексу устойчивого развития, ежегодно составляемого ООН и Фондом Bertelsmann, заняла Финляндия, пишет ERR.
На втором месте - Швеция, на третьем - Дания. Эстония заняла 10 место, Латвия - на 22-м, Беларусь - на 24-м, Литва - на 31-м, Украина - на 36-м, Россия - на 46-м.
Пандемия пагубно повлияла на устойчивое развитие, говорится в отчете. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире начали снижаться.
Согласно данным отчета, пандемия затронула все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический.