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  • На реставрацию икон, пострадавших при пожаре в церкви, можно приходить, как на живую выставку

На реставрацию икон, пострадавших при пожаре в церкви, можно приходить, как на живую выставку

В нарвской Художественной галерее реставраторы и прихожане усть-наровского храма начинают реставрацию пострадавших в пожаре икон. ФОТО: Николай Андреев

В феврале в Нарва-Йыэсуу едва не сгорел в результате поджога православный храм Казанской иконы Божией Матери. Как сообщал тогда Rus.Postimees, огонь успел уничтожить немногое, но иконы и стены храма сильно закоптились. Сегодня в нарвской Художественной галерее реставраторы из разных городов и прихожане храма начали очищать пострадавшие иконы. Со вторника по четверг за их работой смогут наблюдать посетители галереи.

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По словам руководителя музея, Департамент охраны памятников старины предложил устроить в Нарве выездную реставрационную мастерскую, причем пустить в нее всех желающих. Посмотреть на реставрацию можно, купив билет в галерею за два евро.

Сегодня в галерее работают также около десяти прихожан храма.

“Сейчас основная задача - очистить иконы, понять, каковы их повреждения, чтобы дальше понять, каким будет план их реставрации, - рассказал настоятель храма Казанской иконы Божией Матери иеромонах Корнилий Морозов. - Сейчас первый этап, расчистка, и наши прихожане участвуют в том, в чем не нужны особые специалисты”.

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