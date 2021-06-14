На реставрацию икон, пострадавших при пожаре в церкви, можно приходить, как на живую выставку

В феврале в Нарва-Йыэсуу едва не сгорел в результате поджога православный храм Казанской иконы Божией Матери. Как сообщал тогда Rus.Postimees, огонь успел уничтожить немногое, но иконы и стены храма сильно закоптились. Сегодня в нарвской Художественной галерее реставраторы из разных городов и прихожане храма начали очищать пострадавшие иконы. Со вторника по четверг за их работой смогут наблюдать посетители галереи.