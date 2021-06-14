epa09269520 British Prime Minister Boris Johnson arrives for a NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, Belgium, 14 June 2021. The 30-nation alliance hopes to reaffirm its unity and discuss increasingly tense relations with China and Russia, as the organization pulls its troops out after 18 years in Afghanistan. EPA/FRANCISCO SECO / POOL ФОТО: FRANCISCO SECO / POOL

Правительство Великобритании решило на четыре недели отсрочить отмену карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает Би-би-си.

По данным издания, премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об этом решении cегодня в 18 часов по местному времени. После этого в Палате общин состоится голосование по продлению действия локдауна.

Отмечается, что 13 июня в Великобритании зафиксировали 7490 новых случаев заражения COVID-19 и восемь связанных с этим заболеванием смертей. Средний показатель больных за последние семь дней в сравнении с прошлой неделей вырос на 49%.

90% инфекций в Великобритании связывают с так называемым "индийским" штаммом коронавируса (Delta), который считается примерно на 60% больше заразным, чем "британский" вариант (Alpha).

11 июня в Великобритании зафиксировали 8125 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий показатель в стране с 26 февраля.

21 июня Англия должна была перейти к четвертому этапу правительственной дорожной карты по выходу из режима изоляции, когда заведениям и мероприятиям будет разрешено работать без ограничений по вместимости, а ограничение на количество гостей на свадьбах будет снято.

Это также означало бы конец текущим правилам, которые ограничивают численность собраний шестью людьми или двумя семьями.

Но многие ученые призвали отложить повторное открытие, чтобы дать возможность большему количеству людей пройти вакцинацию и получить вторые дозы на фоне роста числа случаев варианта Delta.

Отсрочка также позволит провести дополнительную работу над тем, нарушают ли вакцины или просто ослабляют связь между инфекциями и госпитализациями.