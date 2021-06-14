На Палдиском шоссе в Таллинне столкнулись две машины: один водитель в больнице
В Таллинне на Палдиском шоссе столкнулись две машины, в результате чего пострадал 51-летний мужчина, сообщает Postimees.
В Таллинне на Палдиском шоссе столкнулись две машины, в результате чего пострадал 51-летний мужчина, сообщает Postimees.
Департамент полиции и погранохраны сообщил в соцсетях, что в 17.43 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении автомобилей Volkswagen и Opel возле дома на Палдиски мнт, 51 в Таллинне.
Скорая помощь доставила в больницу 51-летнего мужчину, который нвходился за рулем Volkswagen.
Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следствие.