Компания Tele2 в мае потеряла больше всего клиентов

Сальдо движения номеров Elisa и Telia в прошлом месяце было положительным. По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), к сети Elisa присоединилось 1745 номеров, Telia заполучила 80 номеров.

Tele2 за первые пять месяцев этого года потеряла 5 616 мобильных номеров. Telia и Elisa приобрели 223 и 5367 номеров соответственно.

Всего прошлом месяце в другую сеть было перенесено 4853 номера мобильных телефонов и 601 стационарный номер. Было отменено 3388 заявок на перенос мобильных номеров и 30 заявок на перенос стационарных номеров.

В прошлом году больше всего номеров потеряла Tele2, лишившаяся 5098 номеров. У Telia также был отрицательный баланс - минус 4800 номеров. У Elisa сальдо было положительным - плюс 9870 номеров.

Количество перенесенных номеров отражает передачу реальных фиксированных и мобильных номеров от одной телекоммуникационной компании к другой. Количество перенесенных номеров не имеет прямого отношения к общему количеству клиентов, которые присоединились или покинули телекоммуникационную компанию, потому что у одного клиента может быть несколько номеров, но при этом один договор о присоединении.