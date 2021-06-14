В Пыхья-Таллинне столкнулись трамвай и легковой автомобиль
Около 19 на улице бульваре Пыхья в Таллинне столкнулись трамвай и легковой автомобиль, в результате чего было нарушено движение трамваев в направлении центра города.
Около 19 на улице бульваре Пыхья в Таллинне столкнулись трамвай и легковой автомобиль, в результате чего было нарушено движение трамваев в направлении центра города.
В 18.48 сообщили, что в Пяхья-Таллинне автомобиль Audi столкнулся с трамваем на переезде на Пыхья-пуйестеэ, 7.
Движение трамваев в сторону центра было остановлено.
По предварительной информации, скорая помощь проверила состояние здоровья одного человека в машине и одного человека в трамвае.