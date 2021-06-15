Михаил Лотман: половина эстонских трудовых мигрантов в Финляндии – русские

– Насколько Эстония зависима от финского рынка труда? Каков масштаб проблемы?

– Счет идет на тысячи человек. При этом мы не можем всех наших работников в Финляндии стричь под одну гребенку. Одни делают работу по-черному. В том же строительном секторе эстонцы согласны работать на таких условиях, на которые финны никогда бы не согласились. Но таких людей становится все меньше. Основная масса работает официально, по контракту, подписывает договор и т.д. Но и у них возникают разные проблемы: начиная с налогообложения и вплоть до страхования здоровья.

– Не случится ли так, что в скором времени наших работников заменят в Финляндии гастарбайтеры с Украины? Могут ли быть финны в этом заинтересованы?

– Когда начался массовый наплыв дешевой эстонской рабочей силы в Финляндию, финские профсоюзы очень сильно возражали. В итоге там было принято несколько законов о гарантированной минимальной оплате труда и т.д.

Украинские гастарбайтеры не могут приехать в Финляндию работать по-черному и получать зарплаты в конвертах.

– Они могут приехать туда на официальную работу, но требовать меньше, чем эстонцы, которые уже не согласны работать за минималку…

– Не возьмусь комментировать этот вопрос, поскольку он пока не обсуждался ни эстонской, ни финской стороной.

Думаю, что такая постановка вопроса – вытеснение эстонской рабочей силы из Финляндии при помощи украинской – пока не слишком актуальна.

Напомню, что в Финляндии – очень серьезный пограничный контроль, и приехать туда из Эстонии все же проще, чем с Украины, даже несмотря на ограничения. Просто потому, что мы члены ЕС и шенгенской зоны, а для Украины шенгенская зона полуоткрыта – они могут путешествовать, но не могут там работать.

– Возможно, что Финляндия, как и Эстония, хочет остановить низкоквалифицированную трудовую миграцию и помочь в борьбе с безработицей?

– В Финляндии тоже есть безработица, но одновременно присутствует большая нехватка рабочих рук. Финны охотно вербуют в Эстонии врачей, медсестер (и эти специалисты даже сейчас могут ездить в Финляндию без ограничений – прим.ред.) и другую высококвалифицированную рабочую силу. Так вот эти специалисты получают образование за счет эстонского налогоплательщика. В этом есть некая проблема.

Финны забывают об ограничениях для эстонских гастарбайтеров, если речь идет о хороших специалистах.

– Могли ли быть камнем преткновения недавно прошедшие муниципальные выборы и желание финских политиков заработать очки на неуступчивости к трудовым мигрантам?