Михаил Лотман: половина эстонских трудовых мигрантов в Финляндии – русские
В чем причина решения Финляндии надолго закрыть границы для эстонских трудовых мигрантов? Могут ли помочь делу громкие заявления Эстонии на международной арене?
В чем причина решения Финляндии надолго закрыть границы для эстонских трудовых мигрантов? Могут ли помочь делу громкие заявления Эстонии на международной арене?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу, зампредседателя комиссии по иностранным делам Михаил Лотман (фракция Isamaa).
Выдержки из беседы:
– Почему Эстонии не удается договориться об ослаблении ограничений на трудовую миграцию в Финляндию?
– Финляндия не делает ни для кого исключений – ни на уровне риторики, ни на уровне реальной политики. Нам показалось странным, что из Швеции пускают в Финляндию довольно свободно, а из Эстонии нет. Финское правительство и дипломаты ответили на это, что из Швеции в Финляндию едут финны. Как известно, своих граждан пускают в страну при любой эпидемиологической обстановке.
– А как же наши особые отношения с финнами? Оказались иллюзией?
– Наши особые отношения с финнами – не совсем иллюзия и не совсем реальность. Финны к нам относятся неплохо, но своя рубашка ближе к телу.
– Как отразятся жалобы Эстонии в Брюсселе на наших отношениях с Финляндией?
– Поживем – увидим. Не думаю, что будут какие-то реальные изменения в политике. Дело в том, что Финляндия, с одной стороны, с энтузиазмом проявляется как член ЕС, особенно, когда речь идет о нарушениях в той же Венгрии.
С другой стороны, Финляндия совсем не торопится вводить те европейские директивы, которые ей кажутся невыгодными.
Ограничения, которые ввела Финляндия, в целом противоречат духу европейского сообщества.
– Но мы ведь и сами ввели паспортный контроль даже для жителей европейского сообщества?
– Совершенно верно. Это такая двойная мораль: считается, что когда сосед уводит у меня корову и жену – это плохо, а если я уведу у соседа корову и жену – это хорошо. К сожалению, внутри ЕС мы периодически встречаемся с подобной логикой. Обоснование – забота о своих гражданах. Финляндия исходит из этой же логики.
– Кая Каллас недавно отметила, что миграционные ограничения выглядят как притеснение эстонцев. Эстонцев притесняют?
– Кая Каллас выразилась не совсем так, но смысл был именно этот. Да, если не пускают в страну, это является неким ограничением, которое можно назвать притеснением. Тем более, что мы говорим не о туристах, а о трудовой миграции – тех, кто уехал из Эстонии в Финляндию за лучшими заработками.
Нельзя сказать, что эти люди купаются в золоте. Они живут в довольно стесненных условиях – в общежитиях, не менее двух человек в комнате.
Многие жалуются на возникающие на бытовой почве трения. Эти люди не могут месяцами встречаться со своими родными, что создает напряжение в семьях.
Наша комиссия встречалась с представителями семей рабочих.
Когда мы говорим об эстонцах, имеются в виду эстонские граждане, среди которых примерно половина – этнические русские. Это серьезный гуманитарный кризис, если говорить честно.
Наша комиссия выслушала этих людей, от них поступило много реальных предложений по выходу из кризиса: вакцинация, covid-паспорта, справки о тестировании при входе на судно и выходе на берег и т.д. Это все было предложено финской стороне. Но, увы, Финляндия исходит из других нормативов.
– Насколько Эстония зависима от финского рынка труда? Каков масштаб проблемы?
– Счет идет на тысячи человек. При этом мы не можем всех наших работников в Финляндии стричь под одну гребенку. Одни делают работу по-черному. В том же строительном секторе эстонцы согласны работать на таких условиях, на которые финны никогда бы не согласились. Но таких людей становится все меньше. Основная масса работает официально, по контракту, подписывает договор и т.д. Но и у них возникают разные проблемы: начиная с налогообложения и вплоть до страхования здоровья.
– Не случится ли так, что в скором времени наших работников заменят в Финляндии гастарбайтеры с Украины? Могут ли быть финны в этом заинтересованы?
– Когда начался массовый наплыв дешевой эстонской рабочей силы в Финляндию, финские профсоюзы очень сильно возражали. В итоге там было принято несколько законов о гарантированной минимальной оплате труда и т.д.
Украинские гастарбайтеры не могут приехать в Финляндию работать по-черному и получать зарплаты в конвертах.
– Они могут приехать туда на официальную работу, но требовать меньше, чем эстонцы, которые уже не согласны работать за минималку…
– Не возьмусь комментировать этот вопрос, поскольку он пока не обсуждался ни эстонской, ни финской стороной.
Думаю, что такая постановка вопроса – вытеснение эстонской рабочей силы из Финляндии при помощи украинской – пока не слишком актуальна.
Напомню, что в Финляндии – очень серьезный пограничный контроль, и приехать туда из Эстонии все же проще, чем с Украины, даже несмотря на ограничения. Просто потому, что мы члены ЕС и шенгенской зоны, а для Украины шенгенская зона полуоткрыта – они могут путешествовать, но не могут там работать.
– Возможно, что Финляндия, как и Эстония, хочет остановить низкоквалифицированную трудовую миграцию и помочь в борьбе с безработицей?
– В Финляндии тоже есть безработица, но одновременно присутствует большая нехватка рабочих рук. Финны охотно вербуют в Эстонии врачей, медсестер (и эти специалисты даже сейчас могут ездить в Финляндию без ограничений – прим.ред.) и другую высококвалифицированную рабочую силу. Так вот эти специалисты получают образование за счет эстонского налогоплательщика. В этом есть некая проблема.
Финны забывают об ограничениях для эстонских гастарбайтеров, если речь идет о хороших специалистах.
– Могли ли быть камнем преткновения недавно прошедшие муниципальные выборы и желание финских политиков заработать очки на неуступчивости к трудовым мигрантам?
– Абсолютно точно! Учитывать нужно лишь то, что очки зарабатывали с обеих сторон. Кстати, среди проигравших – Социалистическая партия, которая, казалось бы, должна была на этом выиграть. Но нет! Выиграли правые партии. Хорошие результаты показала Коалиционная партия, которая правее нашей Партии реформ, но левее Isamaa. «Истинные финны» тоже нарастили поддержку. С трудовой миграцией в Финляндии связаны не только экономические, но и достаточно интересные политические процессы.
– Можно ли дать прогноз, когда восстановится свобода передвижения?
– Думаю, что теперь уже довольно скоро. Речь идет не о месяцах, а о неделях.
– На 20 июня назначен съезд Isamaa. Есть ли в партии разногласия по вопросу председателя? Стоит ли ждать каких-то изменений?
– Вы прекрасно знаете, что разногласия есть.
– Да, но бытует мнение, что несогласных – порядка 10% и, конечно, они не решат судьбу председателя…
– 10% несогласных – не так уж мало. Но они, скорее всего, не решат судьбу председателя. С другой стороны, всегда полезно, когда выбирают по крайнем мере из двух кандидатов. По всей видимости на посту председателя останется Хелир-Валдор Сеэдер. Это обеспечивает стабильность и преемственность, но, с другой стороны, он уже чувствует, что ему наступают на пятки и пора задуматься, что курс необходимо скорректировать и модернизировать.
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Kairi Vilderson