Студия Postimees: Финляндия закрылась от Эстонии намеренно?13:30
В чем причина решения Финляндии надолго закрыть границы для эстонских трудовых мигрантов? Могут ли помочь делу громкие заявления Эстонии на международной арене?
В чем причина решения Финляндии надолго закрыть границы для эстонских трудовых мигрантов? Могут ли помочь делу громкие заявления Эстонии на международной арене?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире зампредседателя комиссии по иностранным делам Михаил Лотман (фракция Isamaa). Смотрите интервью в 13:30!