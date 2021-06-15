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  • Студия Postimees: Финляндия закрылась от Эстонии намеренно?
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Студия Postimees: Финляндия закрылась от Эстонии намеренно?
13:30

Михаил Лотман ФОТО: Tairo Lutter

В чем причина решения Финляндии надолго закрыть границы для эстонских трудовых мигрантов? Могут ли помочь делу громкие заявления Эстонии на международной арене?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире зампредседателя комиссии по иностранным делам Михаил Лотман (фракция Isamaa). Смотрите интервью в 13:30!

  • Почему Эстонии не удается договориться об ослаблении ограничений на трудовую миграцию в Финляндию?
  • Кая Каллас отметила, что миграционные ограничения выглядят как притеснение эстонцев. Особые отношения с финнами оказались иллюзией?
  • Насколько Эстония зависима от финского рынка труда?
  • Могли ли стать камнем преткновения недавно прошедшие муниципальные выборы и желание финских политиков заработать очки на теме неуступчивости к трудовым мигрантам?
  • Как отразятся жалобы Эстонии в Брюссель на отношениях с Финляндией?
  • Не случится ли так, что в скором времени эстонских работников в Финляндии заменят гастарбайтеры с Украины? Могут ли финны быть в этом заинтересованы?
  • Можно ли дать прогноз, когда восстановится свобода передвижения?

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