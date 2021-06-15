Доходы программы э-резидентства в четыре раза превысили расходы на нее

Доходы от э-резидентства достигли в прошлом году рекордных 19,7 млн евро, а расходы составили 4,85 млн евро. Прошлогодняя прибыль оказалась самой высокой за всю историю существования программы. Каждый инвестированный в программу э-резидентства евро окупается не менее чем в четырехкратном размере. За шесть с половиной лет прямое экономическое влияние программы э-резидентства на государственный бюджет Эстонии составило более 63 млн в евро.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, э-резидентство является визитной карточкой инновационного цифрового государства Эстонии, которое приглашает честных и амбициозных предпринимателей присоединиться к нашей прозрачной и свободной от бюрократии деловой среде. «Э-резидентство – это инвестиционный проект. За прошедшие годы мы убедились, что каждый евро, направленный государственными органами в программу, окупился многократно. Я продолжаю верить в эту программу, и поэтому в стратегии государственного бюджета на 2022–2025 годы мы также уделили внимание э-резидентству. Программа отличается хорошим соответствием продукта ожиданиям рынка, а предлагаемые ею услуги как никогда необходимы глобальному бизнесу. Приоритетом государства является обеспечение постоянного повышения уровня безопасности программы, используя при этом все предлагаемые программой возможности», – сказал Сутт.

«Анализируя расходы и доходы программы в 2020 году, мы получили коэффициент рентабельности 4,1. Для сравнения: один относительно хороший венчурный фонд приносит около 20% годовых. Наши цели амбициозны – мы хотим значительно увеличить количество э-резидентов, а в связи с этим и экономическое влияние на государственный бюджет Эстонии. Мы рады доверию, проявляемому правительством к программе. Я верю, что вложенные в программу евро окупятся даже в большем объеме, чем показывает коэффициент рентабельности, поскольку он не отражает косвенные доходы, такие как денежные потоки, которые компании э-резидентов направляют в местный сектор бизнес-услуг, или репутационные выгоды для эстонского государства в виде внимания мировых средств массовой информации», – говорит Лаури Хаав.

Хаав добавляет, что многие компании э-резидентов быстро растут. Разработка продуктов и услуг достигла стадии, когда у них появился международный и быстро расширяющийся рынок. «Программа э-резидентства является нашим общим достоянием, а дополнительные налоговые поступления в наш государственный бюджет дают больше возможностей, в частности, для развития систем образования или здравоохранения. Например, только за счет доходов, полученных в этом году от программы, можно будет профинансировать обучение ста семейных врачей», – поясняет Хаав.

Э-резиденты основали в Эстонии свыше 17 000 компаний. В марте текущего года добавилось более 400 новых компаний, что также является рекордом. За последние три года э-резиденты создали 20% всех зарегистрированных в Эстонии обществ с ограниченной ответственностью. Хаав убежден, что программа будет успешной и в будущем. «Количество фрилансеров, трансграничных и дистанционных работников увеличивается во всем мире, и коронавирусная пандемия усилила эту тенденцию. Мы хотим расширить возможности этих предприимчивых людей, поэтому недавно были открыты четыре новых пункта выдачи цифровых удостоверений э-резидента: в Южной Африке, Бразилии, Таиланде и Сингапуре. Э-резидентство расширяется, интерес э-резидентов к созданию здесь компаний велик, а уже существующие компании э-резидентов быстро растут – я верю, что прибыльность программы будет расти и в будущем», – сказал Хаав.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить иностранным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец цифровой ID-карты э-резидента может ставить электронно-цифровую подпись под документами, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ID-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидента, вид на жительство в Эстонии или разрешение на въезд в Эстонию или Европейский союз.