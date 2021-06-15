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Сайт администрации президента России опубликовал текст интервью, которое Владимир Путин дал американскому телеканалу Эн-би-си перед встречей с Джо Байденом. В числе прочего Путин ответил на вопрос о том, может ли он гарантировать, что Алексей Навальный выйдет из колонии живым, и ответил на обвинения в том, что Россия ведет против США кибервойну.

Интервью Путина озвучено на английском языке, позже его полную расшифровку опубликовал сайт президента России.

Журналист Эн-би-си Кир Симмонс спросил Путина о преследовании оппозиционеров в России, в том числе упомянул о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным, и задал ему прямой вопрос: "Вы готовы гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым и здоровым?"

"Послушайте, у нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд - освобождать, не освобождать. Что касается здоровья, то за всеми людьми, которые находятся в местах лишения свободы, соответствующим образом отвечает администрация того или другого заведения соответствующего, - сказал Путин. - Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы".

Тогда Симмонс заметил: "Его зовут Алексей Навальный. Вы не готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы?"

"Слушайте меня внимательно. Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы, - сказал на это Путин.- Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осуждён российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много".

"Поэтому не хуже, чем к другим. Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется "принцип наибольшего благоприятствования", не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором вы упомянули, это тоже касается", - заявил президент.

Симмонс также спросил Путина, отдавал ли он распоряжение об организации убийства Навального. "Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать", - сказал Путин.

На слова ведущего "инакомыслие в России оказалось под запретом", Путин сказал: "Это вы подаёте это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому".

Эн-би-си отмечает, что интервью Путина продолжалось полтора часа.

"Кибервойна против США"

Симмонс задал Путину вопрос о хакерских атаках на американские объекты, в которых власти США подозревают российские спецслужбы, а также о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. "Господин президент, вы ведете кибервойну против Америки?" - спросил Путина журналист.

Перед встречей Байдена с Путиным в Женеве усилены меры безопасности ФОТО: EPA

Путин назвал такие обвинения бездоказательными.

"Нас в чём только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причём ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения, - сказал президент России. - Я удивлён, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, - тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это".

Журналист Эн-би-си привел пять примеров российского поведения в киберпространстве, о которых заявляли американские спецслужбы: вмешательство в президентские выборы в 2016 и 2020 годах, в использование и разработку вакцины от коронавируса, а также нападения на серверы SolarWinds и компании Microsoft.

В ответ Путин заявил: "Вы мне передаёте информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, ‒ а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?"

Что еще говорил Путин

О самолете Ryanair, который власти Беларуси посадили в Минске, после чего был задержан оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега:

"Я не могу не вспомнить другого случая подобного рода, когда самолёт президента Боливии по приказу американской администрации посадили в Вене. Борт номер один президента, вот так принудительно приказали сесть. Президента вывели из самолёта, обыскали самолёт, и вы об этом даже не вспоминаете. Вы считаете, это нормально? Там было хорошо, а Лукашенко поступил плохо? Послушайте, давайте как-то будем говорить на одном языке и какими-то одинаковыми понятиями оперировать. Вот "Лукашенко - бандит". А там хорошо?

О концентрации российских войск на границе с Украиной:

"Послушайте, во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё - и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу - первое. Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике, проводили учения. [...] А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?

О преследовании уйгуров в Китае

"Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю Вас, во всяком случае, то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении. Считают, что Китай очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее".

О расширении НАТО на восток, в ответ на вопрос ведущего, где и как было закреплено обещание не принимать в союз страны Восточной Европы:

"Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге. Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы?"

Возможность обмена

Путина также спросили о возможности обмена заключенными между США и Россией, в частности, о судьбе американских граждан - Пола Уилана и Тревора Рида, получивших в России длительные сроки заключения.

"Ваш парень, морпех, - просто пьяница и хулиган, - сказал Путин о деле Тревора Рида, который был приговорен к девяти годам за сопротивление сотрудникам полиции. - Он нажрался, как у нас говорят, напился водки и устроил потасовку, в том числе ударил полицейского. Ничего там особенного нет, бытовщина на самом деле".

"Что касается возможных переговоров на этот счёт [обмен заключенными - ред.] ‒ пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. Это предмет для разговора. Пожалуйста, - сказал Путин.

"Я знаю, что у нас есть некоторые американские граждане, которые находятся в местах лишения свободы, осуждены. Но если взять количество граждан Российской Федерации, которые находятся в тюрьмах Соединённых Штатов Америки, то это несопоставимое количество", - также отметил он.

Путин упомянул о возможности обмена американских граждан на россиян, в том числе на пилота Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет заключения за контрабанду кокаина.

"Нечего на зеркало пенять"

Журналист Эн-би-си попросил Путина ответить на обвинения Байдена в том, что Россия усиливает нестабильность в мире. Президент России заявил, что в этом виноваты как раз США. При этом Путин упомянул о действиях Вашингтона в Сирии, Афганистане и Ливии.

Возвращаясь к вопросу журналиста о преследовании инакомыслящих в России, Путин заявил, что США также приняли собственный закон об иностранных агентах. Он также упомянул аресты сотен подозреваемых в нападении на Капитолий и смерть одной из протестующих.

В ответ на слова ведущего о том, что механизм признания людей и организаций иностранными агентами используется в России для преследования оппозиции, Путин заявил, что подобные законы существуют и в США.

"Мы его приняли совсем недавно с целью защитить наше общество от вмешательства извне", - сказал президент.

"Многие структуры так называемого гражданского общества… Почему говорю "так называемого"? Они финансируются из-за рубежа, готовятся соответствующие программы действий, активисты проходят подготовку за рубежом, и когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела мы принимаем соответствующие решения и законы, и они мягче, чем ваши", - добавил Путин.

"У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, если рожа кривая, - сказал Путин. - Это к Вам лично не имеет никакого отношения, но если нам кто-то что-то ставит в вину, вы посмотрите на себя, вы там себя в зеркале увидите, а не нас.

Ранее Эн-би-си опубликовала еще один фрагмент интервью, в котором Симмонс спрашивает Путина, "убийца ли он".

Президент ушел от прямого ответа на этот вопрос, сказав, что привык к нападкам на себя со всех сторон.

"Я таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжёлых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, - заявил Путин. - Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа, и вот эти сентенции по поводу того, кто, как, чего и кого называет, меня абсолютно не волнуют".

Байден и Трамп

Путин намерен встретиться с Байденом в Женеве в среду 16 июня. С предыдущим американским президентом российский лидер последний раз виделся в 2018 году.

По словам президента России, инициативу об организации переговоров проявил именно Байден, хотя в Кремле "ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне".

Симмонс спросил Путина о его отношении к нынешнему президенту США - и к предыдущему.

"Я и сейчас считаю, что бывший президент США господин Трамп ‒ человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться, - сказал российский лидер. - Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Естественно, это нравится, не нравится, но это так и есть".

"Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике. Он занимается этим многие-многие годы, - продолжил Путин. - Это другой человек. Я очень рассчитываю ‒ есть плюсы, есть минусы, ‒ что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента, что мы будем соблюдать определённые правила общения, сможем о чём-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения".