Коронавирус подтвержден у 61 жителя Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 27 человек. 23 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

15 новых случаев заражения зарегистрировано в Ида-Вирумаа, четыре - в Рапласком уезде, по три - в Йыгева и Вильянди, по два - в Тарту и Пярнуском уезде и по одному - в Ляэне, Сааре и Вырумаа. В других уездах новых случаев заражения не зарегистрировано. В двух случаях место жительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 69,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,3% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 15 июня, в больницах с COVID-19 находится 60 пациентов. Средний возраст госпитализированных - 65 лет.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 527 072 человека, из которых у 349 921 иммунизация завершена. За последние сутки было введено 7763 дозы вакцины.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).