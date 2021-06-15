Вт, 15.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Полсотни чартерных рейсов: тысячи украинцев едут в Финляндию собирать клубнику
1

Полсотни чартерных рейсов: тысячи украинцев едут в Финляндию собирать клубнику

Фото иллюстративное. ФОТО: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

В Финляндии ожидают более 10 000 иностранных сезонных работников, большинство из них - это украинские сборщики ягод.

В Хельсинки, Турку и Куопио прилетит более 50 чартерных рейсов. Перед началом работы все сборщики сдадут тест на коронавирус, а затем проведут две недели на карантине, передает Yle.

Министерство лесного и сельского хозяйства Финляндии заявляет, что работодатели, приглашающие сезонных иностранных рабочих, должны в обязательном порядке составить план по обеспечению безопасности здоровья. С другой стороны, нет структур, которые контролировали бы этот план. Таким образом все держится на добропорядочности работодателя.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back