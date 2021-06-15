Стали известны самые любимые бренды в Эстонии
Любимый бренд жителей Эстонии – YouTube, за которым следуют Google, Coop и ERR. Давний любимец эстонцев – Kalev выпал из первой тройки, выясняется из исследования Kantar Emor.
Любимый бренд жителей Эстонии – YouTube, за которым следуют Google, Coop и ERR. Давний любимец эстонцев – Kalev выпал из первой тройки, выясняется из исследования Kantar Emor.
Позиция лидера рейтинга YouTube в последние четыре года была очень стабильной – последние два года он занимает первое место, в предыдущие два занимал второе. Среди тех, кто предпочитает YouTube, больше молодых мужчин (до 35 лет), для которых этот бренд четко первый, остальные следуют с большим отставанием.
Позиция Google, идущего на втором месте, в последние четыре года была менее стабильной, меняясь от 1-го до 6-го места. Этот бренд предпочитают преимущественно женщины.
На третьем месте второй год подряд идет Coop, который впервые вошел в десятку в позапрошлом году. Coop явно пользуется успехом среди жителей сельской местности.
Последние три года понемногу поднимался в рейтинге ERR, ставший в этом году четвертым. ERR пользуется популярностью прежде всего среди жителей Эстонии с высшим образованием.
В первую десятку также вошли Swedbank, Selver, впервые LHV, Telia и Gmail.
Kalev, некогда удерживавший первое место, опустился на 5-е, утратив свою популярность именно среди молодых жителей страны из-за технологических брендов.
Чтобы определить самые популярные бренды, Kantar Emor попросил выбрать из заранее составленного списка до пяти наиболее приятных торговых марок – выбор осуществлялся из 159 наименований и логотипов. За основу списка Kantar Emor взял опыт, полученный из различных брендовых исследований. В начале исследования каждый год картографируются самые приятные бренды и с помощью открытого вопроса, чтобы в следующей фазе исследования можно было скорректировать список, который дается респондентам. В исследовании участвовали 1099 жителей Эстонии в возрасте 15-74 лет.