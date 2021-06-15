Стали известны самые любимые бренды в Эстонии

Позиция лидера рейтинга YouTube в последние четыре года была очень стабильной – последние два года он занимает первое место, в предыдущие два занимал второе. Среди тех, кто предпочитает YouTube, больше молодых мужчин (до 35 лет), для которых этот бренд четко первый, остальные следуют с большим отставанием.

Позиция Google, идущего на втором месте, в последние четыре года была менее стабильной, меняясь от 1-го до 6-го места. Этот бренд предпочитают преимущественно женщины.

На третьем месте второй год подряд идет Coop, который впервые вошел в десятку в позапрошлом году. Coop явно пользуется успехом среди жителей сельской местности.

Последние три года понемногу поднимался в рейтинге ERR, ставший в этом году четвертым. ERR пользуется популярностью прежде всего среди жителей Эстонии с высшим образованием.

В первую десятку также вошли Swedbank, Selver, впервые LHV, Telia и Gmail.

Kalev, некогда удерживавший первое место, опустился на 5-е, утратив свою популярность именно среди молодых жителей страны из-за технологических брендов.