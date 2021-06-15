Кристиан Эриксен опубликовал обращение к болельщикам

«Привет всем! Большое спасибо за ваши милые и удивительные приветствия и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, учитывая сложившиеся обстоятельства. Мне ещё предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию», — написал Эриксен в своём Instagram.