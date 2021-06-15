Те же похороны. Только двадцать лет спустя

20 лет назад Кивиряхк написал сатирическую комедию (а может – трагикомедию?) нравов. Она была своего рода срезом – нельзя сказать, чтобы абсолютно полным, но к этому стремилась – характеров и настроений, типичных для эстонского общества рубежа тысячелетий. С тех пор многое изменилось, другими стали лица, другими занятия; мысли, может, стали и не очень другими, но прежние опасения, вроде бы, ушли: вряд ли сегодня встретишь человека, который опасается новой депортации и набивает свой погреб съестными запасами, чтобы не умереть с голоду в товарном вагоне по пути в Сибирь.