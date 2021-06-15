Ср, 16.06.2021
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Те же похороны. Только двадцать лет спустя

Поминки по старому Андресу. В центре Сассь (Яан Ундуск). Крайний справа – Индрек (Тамбет Туйск) ФОТО: Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"

На экранах – фильм Рене Вильбре «Похороны по-эстонски», снятый по мотивам пьесы Андруса Кивиряхка. Премьера «Похорон по-эстонски» в Эстонском театре драмы состоялась в 2002 году, актеры сменялись, но постановка Прийта Педаяса дожила до этого лета, театр распрощается с ней в июле, на хуторе-музее А.Х. Таммсааре. В Русском театре Юллар Сааремяэ поставил эту пьесу в 2019 году; в конце июля – начале августа она вновь будет показана в музее под открытым небом Виймси.

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20 лет назад Кивиряхк написал сатирическую комедию (а может – трагикомедию?) нравов. Она была своего рода срезом – нельзя сказать, чтобы абсолютно полным, но к этому стремилась – характеров и настроений, типичных для эстонского общества рубежа тысячелетий. С тех пор многое изменилось, другими стали лица, другими занятия; мысли, может, стали и не очень другими, но прежние опасения, вроде бы, ушли: вряд ли сегодня встретишь человека, который опасается новой депортации и набивает свой погреб съестными запасами, чтобы не умереть с голоду в товарном вагоне по пути в Сибирь.

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