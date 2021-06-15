Те же похороны. Только двадцать лет спустя
На экранах – фильм Рене Вильбре «Похороны по-эстонски», снятый по мотивам пьесы Андруса Кивиряхка. Премьера «Похорон по-эстонски» в Эстонском театре драмы состоялась в 2002 году, актеры сменялись, но постановка Прийта Педаяса дожила до этого лета, театр распрощается с ней в июле, на хуторе-музее А.Х. Таммсааре. В Русском театре Юллар Сааремяэ поставил эту пьесу в 2019 году; в конце июля – начале августа она вновь будет показана в музее под открытым небом Виймси.