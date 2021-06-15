Власти Британии уверены в возможности ослабления COVID-ограничений к 19 июля

"Мы можем быть уверены в том, что высокий уровень вакцинации, который у нас будет к 19 июля, должен позволить нам еще ослабить ограничения", - сказал глава канцелярии британского кабинета министров Майкл Гоув в эфире Би-би-си.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

На прошлой неделе глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявлял, что в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения вариантом коронавируса "Дельта". Этот штамм появился в Индии, а затем - распространился на многие другие страны.