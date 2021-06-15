Рийгикогу принял законопроект о единой базе данных ABIS

На состоявшемся во вторник заседании Рийгикогу принял закон, который объединяет биометрические данные, полученные в рамках различных государственных процедур и в настоящее время внесенные в разные базы данных, в общую базу данных.

Закон о внесении изменений в Закон об удостоверениях личности и Закон о внесении изменений в другие законы, инициированные правительством, создают правовую основу для создания базы данных ABIS, автоматической системы биометрической идентификации.

Основная цель создания базы данных ABIS - объединить биометрические данные, использовать единое программное обеспечение в различных информационных системах и выполнять автоматическое сравнение однозначных и неоднозначных данных. Объединение биометрических данных позволит государству обеспечить централизованный и единообразный подход к их обработке.

Биометрические персональные данные в базе ABIS уже собираются и обрабатываются в соответствии с различными законами, но инфраструктура для обработки этих данных децентрализована и не позволяет управлять такими данными единообразно, включая обеспечение безопасности данных. Кроме того, существующие ИТ-решения для идентификации и проверки устарели и нуждаются в обновлении.

Во втором чтении в проект были внесены поправки по правовой ясности и положения об удалении обработанных для целей идентификации или проверки биометрических данных из соответствующей базы данных сразу после проведения сравнительного анализа. Биометрические данные можно запросить только через соответствующую систему процедурной информации, но после внедрения базы данных ABIS эти данные будут храниться только в базе данных ABIS.