Известная финская сеть откроет крупнейший ресторан в Эстонии

Сеть Soupster, которая на сегодняшний день оперирует 30 ресторанами, была основана в 1997 году, когда в Хельсинки был открыт первый ресторан сети под названием Soup. Название ресторана, который будет открыт в Таллинне, определится в ближайшее время по итогам конкурса, сообщил застройщик.

«Приход Soupster в Эстонию знаменует собой эру возрождения офисной культуры в Юлемисте, и новый ресторан также предлагает большую конкуренцию истерзанному ресторанному рынку Таллинна», - сказал Герт Йостов, председатель правления Technopolis Ülemiste AS.

По словам исполнительного директора Soupster Кима Хейниё, это их первый ресторан за пределами Финляндии. «Хотя мы привносим на рабочее место высококачественную и модную кухню, многие из наших клиентов ищут традиционные блюда, приготовленные из свежих ингредиентов. Technopolis хорошо знаком с ресторанным рынком Балтии, и их многолетний курс на сотрудничество дает нам прекрасные возможности для успеха», - добавил Хейниё.

Ресторан с новой концепцией отдает предпочтение местным производителям, старается придерживаться принципов безотходности и отслеживает данные по биоотходам. Помимо обеда, ресторан также предлагает завтрак и индивидуальное питание для предприятий города. При этом компания будет конкурировать на рынке кейтеринга, а большие и просторные залы позволят организовать всевозможные мероприятия как в будние, так и в выходные дни.