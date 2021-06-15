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  • Знакомство в Фейсбуке обернулось вымогательством

Знакомство в Фейсбуке обернулось вымогательством

Кошелек. ФОТО: Peeter Kümmel

Вчера в полицию сообщили, что в середине мая с 38-летней женщиной связался в Facebook мужчина, который хотел с ней познакомитья и потребовал деньги.

В частности, мужчина заявил, что в настоящее время работает за границей, но по возвращении домой хочет узнать женщину получше.

Через некоторое время мужчина начал угрожать женщине и стал требовать от нее денежных переводов.

По предварительным оценкам, имущественный ущерб составил около 80 евро.

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