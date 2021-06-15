Знакомство в Фейсбуке обернулось вымогательством
Вчера в полицию сообщили, что в середине мая с 38-летней женщиной связался в Facebook мужчина, который хотел с ней познакомитья и потребовал деньги.
Вчера в полицию сообщили, что в середине мая с 38-летней женщиной связался в Facebook мужчина, который хотел с ней познакомитья и потребовал деньги.
В частности, мужчина заявил, что в настоящее время работает за границей, но по возвращении домой хочет узнать женщину получше.
Через некоторое время мужчина начал угрожать женщине и стал требовать от нее денежных переводов.
По предварительным оценкам, имущественный ущерб составил около 80 евро.