Tallink принял решение относительно паромной линии Рига-Хельсинки
Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в этом году не возобновит движение паромов по маршруту Рига-Хельсинки, сообщили на предприятии.
Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в этом году не возобновит движение паромов по маршруту Рига-Хельсинки, сообщили на предприятии.
Член правления Tallink Latvija Хиллард Таур указал, что, учитывая положительные темпы вакцинации в зоне деятельности компании, а также улучшение эпидемиологической ситуации и постепенную отмену ограничений на поездки, Tallink ожидает, что перемещение людей в Латвии и из нее может начать восстанавливаться с 1 июля.
При этом он отметил, что предприятие не восстановит временный маршрут Рига-Хельсинки в этом сезоне.
Специалисты службы поддержки Tallink свяжутся со всеми путешественниками, которые забронировали поездку из Риги в Хельсинки, чтобы согласовать варианты ее переноса или возврата денег.
Как сообщалось, в мае Tallink Grupp объявила, что в этом году не будет осуществлять перевозки по маршруту Рига-Стокгольм, учитывая действующие ограничения на поездки в обеих странах.