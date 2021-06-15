TOPSHOT - US President Joe Biden salutes before delivering an address at the 153rd National Memorial Day Observance at Arlington National Cemetery on Memorial Day in Arlington, Virginia on May 31, 2021. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) ФОТО: Mandel Ngan

США и Евросоюз объявили перемирие на пять лет в торговом споре, который начался 17 лет назад из-за субсидий Boeing и Airbus, а при Дональде Трампе перерос в полноценную торговую войну с залпами по пармезану, виски и мотоциклам Harley Davidson, пишет Би-би-си.

Во вторник две крупнейшие экономики планеты договорились взять долгую паузу в конфликте, который уже обошелся бизнесу по обе стороны Атлантики в 3 млрд долларов.

За пять лет они надеются решить, до какой степени те и другие готовы мириться с господдержкой производителей авиалайнеров, чтобы не навредить конкуренции ни между собой, ни против Китая, который расправляет крылья, причем не только в авиастроении.

"Теперь у нас есть время и возможности найти окончательное решение, а по ходу дела еще и сэкономить импортерам миллиарды евро пошлин, - сказал торговый комиссар ЕС Валдис Домбровскис. - Все это доказывает, что трансатлантические отношения переходят на новый уровень, и мы способны совместно с США находить решения застарелых проблем".

Ни одно торговое партнерство в мире не сравнится объемом с обменом товарами и услугами между ЕС и США - он превышает 1,1 трлн долларов в год.

Пошлины Трампа и ответ Евросоюза на них затрагивают лишь около 1% этого оборота (11,5 млрд долларов) и касаются только товаров, а не услуг - главного двигателя современной экономики.

Однако они играют роль ложки дегтя, портят отношения между двумя крупнейшими экономиками мира и мешают им конкурировать с третьей крупнейшей - Китаем, который стремится перехватить у Запада мировое лидерство в технологиях, торговле и дипломатии.

Вместе против Китая

Противостояние с Китаем Джо Байден сделал темой своего президентства и приехал с ней в Европу на прошлой неделе. Под занавес турне по Старому Свету во вторник он договорился с Евросоюзом о перемирии в торговой войне.

"Хорошие отношения с НАТО и ЕС полностью отвечают интересам США, - сказал Байден европейцам. - Мои взгляды тут сильно отличаются от взглядов моего предшественника".

Трамп наступал на мировой порядок по всем фронтам. Он вывел США из борьбы с глобальным потеплением и из ядерной сделки с Ираном. Но главный урон нанес мировой торговле.

При нем США развязали полномасштабную войну пошлин с Китаем, разорвали соглашения с главными партнерами - Европой, Канадой и Мексикой - и сломали полувековую систему правил Всемирной торговой организации, заменив ее правом сильнейшего. По подсчетам МВФ, торговые войны Трампа уже обошлись планете не менее чем в 700 млрд долларов.

Несмотря на то, что протекционизм популярен у демократов даже больше, чем у республиканцев, экономисты и бизнес в один голос советовали Байдену сменить курс. Американская торговая палата составила подробную карту ущерба от торговой войны с Китаем и Евросоюзом.

Байден прислушался

В марте было объявлено о временном прекращении огня на фронте торговой войны с ЕС. Все дополнительные пошлины были приостановлены на четыре месяца в ожидании европейского турне американского президента.

Байден приехал, но мира не привез. Ограничились перемирием, которое истечет через пять лет, уже после следующих президентских выборов в США.

Американцы подошли к делу прагматично. Как объяснила торговый представитель США Кэтрин Тай, спор между ЕС и США по поводу субсидий своим главным авиастроителям помимо прямых убытков импортерам еще и отвлекает Запад от конкуренции с Китаем, который спокойно поддерживает своих авиапроизводителей и угрожает доминированию Boeing и Airbus.