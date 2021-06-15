Португалия обыграла Венгрию в матче Евро-2020

За десять минут до конца поединка венгр Сабольч Шен забил мяч, но он был отменен из-за офсайда. А на 83 минуте Рафаэл Геррейру вывел португальцев вперед. В следующей атаке действующие чемпионы Европы получили право на пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. В компенсированное время Роналду оформил дубль.