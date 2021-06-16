«В Эстонии много живописных мест, но развалины Пиритаского монастыря – место единственное и уникальное. Их аура и неповторимые возможности хорошо уловили организаторы концертов, приглашая на сцену лучших музыкантов. Летом в Пирита можно будет насладиться поп-музыкой, джазом, классикой, добрую долю волшебства добавят различные световые решения. Я уверен, что каждый найдет в летней музыкальной программе что-то близкое именно для него», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

7 июля в развалинах Пиритаского монастыря прозвучат песни легендарного певца Яака Йоала в исполнении Койта Тооме и ансамбля Radar.

8 июля здесь пройдет вечер, посвященный памяти Сильви Врайт. В концерте «Сильви Врайт 70» выступят популярные эстонские артисты Сийри Сисаск, Хедвиг Хансон, Кайре Вилгатс, Айн Аган, Райво Тафенау и др.

Незабываемые эмоции ждут слушателей в развалинах Пиритаского монастыря 13 июля, когда пройдет ночной концерт Кадри Вооранд. Зрелищность музыке придадут световые и лазерные инсталляции. Концерт начнется на закате в 22.26.

14 июля вечером в Пирита даст особенный концерт флагман эстонской поп-музыки

2 Quick Start, который объединит силы с Оркестром XXI века. В древних стенах монастыря прозвучат хиты ансамбля, которые в исполнении с оркестром обретут совсем новое звучание.

21 июля приятный летний вечер в Пирита обеспечат два самых мощных мужских голоса Эстонии – Тынис Мяги и Отть Лепланд.

«На шесть августовских вечеров развалины Пиритаского монастыря превратятся в оперную сцену. Фестиваль «Биргитта» откроет 6 августа специально поставленная для нынешнего фестиваля опера «Сестра Ангелика». Вся программа скопирована с 2020 года, когда фестиваль был отменен из-за коронавируса. Все ранее купленные билеты действительны», - сказал старейшина.

«Желаю всем много хороших музыкальных впечатлений, ярких эмоций и грандиозных зрелищ в течение всего лета», - сказал Лийнат и пригласил насладиться музыкой в Пирита. Он добавил, что на концерт в Пирита целесообразно приехать на общественном транспорте, велосипеде или самокате, поскольку тогда не придется мучиться с парковкой.