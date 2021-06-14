Фото ⟩ В Нымме выставлен на продажу особняк, в котором более ста окон
В Нымме продается грандиозная вилла в стиле югенд, построенная по проекту инженера Ильвеста, передает Kodustiil.
В Нымме продается грандиозная вилла в стиле югенд, построенная по проекту инженера Ильвеста, передает Kodustiil.
Вилла Schneider расположена на просторном и светлом участке посреди соснового леса. Краеугольный камень большого особняка был заложен 24 мая 1922 года. Здание, недавно отметившее свое 99-летие, выставлено на продажу за 799 000 евро.
В доме высотой 19 метров более сотни окон. Крыша и фасад дома богато украшены. В особняк ведет эффектная парадная лестница, которую венчают люкарна и смотровая башня, откуда в хорошую погоду можно увидеть даже Кейла.
В этом уникальном доме пять этажей: три основных с высокими потолками и два мансардных этажа.
Ознакомиться с подробностями этого интересного предложения можно на странице портала недвижимости KV.EE.