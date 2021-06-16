Генпрокурор: если уголовное дело Центристской партии попадет в суд в разгар предвыборной кампании, так тому и быть

- Это же факт, что если это дело попадет в суд во время выборов, то все политические дебаты будут крутиться только вокруг него. Если речь идет о политически заряженном процессе, нет ли возможности привлечь больше работников, чтобы дело попало в суд быстрее? После оглашения имен подозреваемых расследование велось пять месяцев.

- Для дела такого масштаба пять месяцев – это очень короткий срок. Во-вторых, это не единственное преступление в Эстонии, которое мы расследуем. Не могут же все броситься заниматься только Porto Franco, а остальные дела будут лежать и ждать. И это опять же решение общества – сколько средств мы хотим вкладывать в правовую защиту. Деньги же идут из нашего общего кармана. На эти деньги сейчас делается что-то иное полезное.