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  • Генпрокурор: если уголовное дело Центристской партии созреет для суда посреди предвыборной кампании, то это неизбежность

Генпрокурор: если уголовное дело Центристской партии созреет для суда посреди предвыборной кампании, то это неизбежность

Генеральный прокурор Андрес Пармас сказал, что вне зависимости от предвыборного периода? не может быть так, что все занимаются только делом Porto Franco. ФОТО: Eero Vabamägi

Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас ответил на злободневные вопросы с студии Postimees.

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- Это же факт, что если это дело попадет в суд во время выборов, то все политические дебаты будут крутиться только вокруг него. Если речь идет о политически заряженном процессе, нет ли возможности привлечь больше работников, чтобы дело попало в суд быстрее? После оглашения имен подозреваемых вы расследовали это уголовное дело пять месяцев.

- Для дела такого масштаба пять месяцев – это очень короткий срок. Во-вторых, это не единственное преступление в Эстонии, которое мы расследуем. Не может быть так, что все кинутся заниматься только Porto Franco, а остальные дела будут лежать и ждать. И это опять же решение общества – сколько денег мы хотим вкладывать в правовую защиту. Деньги же идут из нашего общего кармана. На эти деньги сейчас делается что-то иное полезное.

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