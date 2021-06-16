Генпрокурор: если уголовное дело Центристской партии созреет для суда посреди предвыборной кампании, то это неизбежность
Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас ответил на злободневные вопросы с студии Postimees.
Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас ответил на злободневные вопросы с студии Postimees.
- Это же факт, что если это дело попадет в суд во время выборов, то все политические дебаты будут крутиться только вокруг него. Если речь идет о политически заряженном процессе, нет ли возможности привлечь больше работников, чтобы дело попало в суд быстрее? После оглашения имен подозреваемых вы расследовали это уголовное дело пять месяцев.