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  • На шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, движение на месте ДТП перекрыто

На шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, движение на месте ДТП перекрыто

Спасатели и полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Сегодня, 16 июня, в Йыхви столкнулись легковой автомобиль и грузовик, движение на месте ДТП нарушено.

В 9:35 на перекрестке шоссе Таллинна-Нарва и Йыхви-Уйкала в Йыхви столкнулись Audi A6 и грузовик Scania, сообщает полиция.

В результате столкновения 200-литровый топливный бак грузовика начал течь, и спасатели пытаются ликвидировать утечку. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение на пересечении шоссе Таллинн-Нарва и Йыхви-Уйкала в настоящее время закрыто.

Еще одно ДТП сегодня произошло в 7:50, когда на 32-км Таллиннской окружной дороги в деревне Айла мотоциклист столкнулся с лосем. Скорая помощь доставила 31-летнего мотоциклиста в больницу, лось скончался на месте.  

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