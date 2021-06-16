На шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, движение на месте ДТП перекрыто

В 9:35 на перекрестке шоссе Таллинна-Нарва и Йыхви-Уйкала в Йыхви столкнулись Audi A6 и грузовик Scania, сообщает полиция.

В результате столкновения 200-литровый топливный бак грузовика начал течь, и спасатели пытаются ликвидировать утечку. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение на пересечении шоссе Таллинн-Нарва и Йыхви-Уйкала в настоящее время закрыто.