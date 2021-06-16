На шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, движение на месте ДТП перекрыто
Сегодня, 16 июня, в Йыхви столкнулись легковой автомобиль и грузовик, движение на месте ДТП нарушено.
Сегодня, 16 июня, в Йыхви столкнулись легковой автомобиль и грузовик, движение на месте ДТП нарушено.
В 9:35 на перекрестке шоссе Таллинна-Нарва и Йыхви-Уйкала в Йыхви столкнулись Audi A6 и грузовик Scania, сообщает полиция.
В результате столкновения 200-литровый топливный бак грузовика начал течь, и спасатели пытаются ликвидировать утечку. Обстоятельства ДТП выясняются.
Движение на пересечении шоссе Таллинн-Нарва и Йыхви-Уйкала в настоящее время закрыто.
Еще одно ДТП сегодня произошло в 7:50, когда на 32-км Таллиннской окружной дороги в деревне Айла мотоциклист столкнулся с лосем. Скорая помощь доставила 31-летнего мотоциклиста в больницу, лось скончался на месте.