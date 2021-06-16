Ср, 16.06.2021
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Климатические активисты соберутся на Тоомпеа на демонстрацию

Meeleavaldajad Toompeal, Lossi platsil. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В среду на площади замка Тоомпеа в Таллинне состоится демонстрация, направленная против желания государства  финансировать когенерацию энергии биомассы горючим сланцем, пишет Postimees.

«Мы соберемся на площади замка Тоомпеа в 13:00, чтобы представить общественности разрушительный и преступный характер воздействия на окружающую среду», - сказал эстонский лидер климатического движения «Fridays For Future» Хенри Хольтсмейер.

Правительство хочет легализовать крупномасштабное сжигание биомассы в сланцевых котлах вместе с горючим сланцем и скрыть исходные данные статистической инвентаризации леса, что позволит руководителям агентства вести себя незаконно. Такое поведение увеличивает нагрузку на лесозаготовки, усугубляет изменение климата и лишает ученых возможности проверить точность данных.

Всего за один день Рийгикогу в срочном порядке обсудит и проголосует по нескольким законам, оказывающим большое влияние на окружающую среду, считая, что мнение людей не имеет значения.

Цель демонстрации - донести до общественности слабые места законопроекта и, таким образом, воспрепятствовать принятию законов недемократическим путем и стимулировать общественные дебаты по соответствующим вопросам.

Предлагаемые критические поправки к проекту 292 не обсуждались в комитетах. Однако дебаты необходимы для законного функционирования Рийгикогу.

Это лишь некоторые из катастрофических аспектов, вызывающие озабоченность комитетов. В условиях демократии произвол органов управления представляет собой угрозу верховенству закона. Срочные принятия таких решений недопустимы.

Демонстрация организована климатическим движением Fridays For Future, общественной организацией Päästame Eesti Metsad, Eesti Metsa Abiks и Эстонским зеленым движением. Помимо лидеров экологического движения и организации, выступят также ученые-экологи Михкель Кангур и Грете Арро.

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