Жителя Тарту насторожил подозрительный человек на парковке. Как оказалось, не напрасно
В ночь на среду, 16 июня, полиция задержала орудовавшего на парковке многоквартирного дома нарушителя.
В ночь на среду, 16 июня, полиция задержала орудовавшего на парковке многоквартирного дома нарушителя.
Сегодня ночью житель Тарту заметил во дворе многоквартирного дома на улице Уус подозрительного человека, который последовательно проверял двери автомобилей и неожиданно смог попасть во многие машины, сообщает Лыунаская префектура.
Бдительный горожанин сразу схватил телефон и сообщил об увиденном в полицию. Но еще до прибытия полицейского патруля на место событий тот же подозрительный человек завел один из незапертых автомобилей. К счастью, он не уехал далеко и на том же месте врезался на машине в кусты.
Полиции не пришлось долго искать виновника, поскольку тот был пьяным в стельку. Он был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в Тартускую тюрьму трезветь. Дальнейшая судьба задержанного и нанесенный ущерб будут выяснены в ходе производства.
Полиция поблагодарила бдительного человека, который вмешался в ситуацию и побеспокоился об имуществе других людей.