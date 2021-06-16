Жителя Тарту насторожил подозрительный человек на парковке. Как оказалось, не напрасно

Сегодня ночью житель Тарту заметил во дворе многоквартирного дома на улице Уус подозрительного человека, который последовательно проверял двери автомобилей и неожиданно смог попасть во многие машины, сообщает Лыунаская префектура.

Бдительный горожанин сразу схватил телефон и сообщил об увиденном в полицию. Но еще до прибытия полицейского патруля на место событий тот же подозрительный человек завел один из незапертых автомобилей. К счастью, он не уехал далеко и на том же месте врезался на машине в кусты.

Полиции не пришлось долго искать виновника, поскольку тот был пьяным в стельку. Он был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в Тартускую тюрьму трезветь. Дальнейшая судьба задержанного и нанесенный ущерб будут выяснены в ходе производства.