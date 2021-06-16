ЕС грозит Венгрии сокращением выплат из-за нового закона против ЛГБТ

В Еврокомиссии допускают сокращение выплат Венгрии, если в этой стране будет принят закон, запрещающий "рекламу гомосексуализма" и смены пола для несовершеннолетних. "Если вы не дорожите ценностями демократии и равенства ЕС, то не имеете права получать деньги на ваш проект", - заявила комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли в интервью агентству Reuters во вторник, 15 июня, незадолго до голосования в парламенте Венгрии по спорному законопроекту, пишет DW.