Фото ⟩ Автомобиль Сил обороны столкнулся с грузовиком: трое пострадавших

В 10 часов утра на 64-м километре шоссе Пярну-Раквере в деревне Яндья столкнулись автомобиль Сил обороны и грузовик. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает полиция.

На месте происшествия одна полоса закрыта для движения.

Репортер Järva Teataja сообщил, что на месте аварии можно наблюдать грузовик с латвийскими номерами, у которого пострадала передняя часть, на обочине дороги остановилась колонна военных машин союзников, один из внедорожников находится в кювете.

Дежурный руководитель Пайдеского отделения полиции Индрек Егоров сказал, что скорая помощь доставила в больницу для проверки состояния здоровья водителя грузовика и двух человек из внедорожника. "Обстоятельства случившегося выясняются", - добавил он.

Стоит знать, что на этой неделе со вторника по пятницу колонна военной техники Сил обороны будет перемещаться по направлению Тапа-Пярну-Икла-Пярну-Тапа.

Максимальная скорость колонны Сил обороны составляет 70 км/ч, а длинна - до 20 автомобилей.