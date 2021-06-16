Умер бывший руководитель Таллиннского порта Аллан Кийль
Бывший руководитель Таллиннскго порта Аллан Кийль скончался во вторник после тяжелой болезни, пишет Delfi.
Бывший руководитель Таллиннскго порта Аллан Кийль скончался во вторник после тяжелой болезни, пишет Delfi.
Аллан Кийль предстал перед судом по обвинению в коррупции, но 28 октября прошлого года Харьюский уездный суд из-за тяжелой болезни Кийля постановил прекратить уголовное дело против него.
Суд назначил Аллану Кийлю медицинскую экспертизу в сентябре.
В сентябре 2017 года Госпрокуратура передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвинялись в получении взяток на общую сумму четыре млн евро, в том числе три млн евро в рамках тендера по заказу паромов. Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия, Госпрокуратура обвиняла Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015 годы.
Аллан Кийль родился 4 августа 1963 года. Он был спортивным директором Специальной Олимпиады в 1989–1991 годах и генеральным секретарем Паралимпийского комитета Эстонии в 1991–2013 годах. Кийль был председателем правления Спортивного союза Харьюмаа с 2000 по 2014 год, а с 1998 по 2001 год входил в правление Союза плавания. С 1990 по 1991 год он был тренером школы плавания «Калев».
В 1997–2013 годах он был членом волостного совета Харку, а в 1997–2007 годах - председателем совета. Он был членом Народной партии умеренных с 1998 года. В 2003 году он вступил в Партию реформ, из которой был исключен 4 сентября 2015 года.
В 2004–2015 годах Кийль был членом правления AS Tallinna Sadam.