Умер бывший руководитель Таллиннского порта Аллан Кийль

Аллан Кийль предстал перед судом по обвинению в коррупции, но 28 октября прошлого года Харьюский уездный суд из-за тяжелой болезни Кийля постановил прекратить уголовное дело против него.

Суд назначил Аллану Кийлю медицинскую экспертизу в сентябре.

В сентябре 2017 года Госпрокуратура передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвинялись в получении взяток на общую сумму четыре млн евро, в том числе три млн евро в рамках тендера по заказу паромов. Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия, Госпрокуратура обвиняла Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015 годы.

Аллан Кийль родился 4 августа 1963 года. Он был спортивным директором Специальной Олимпиады в 1989–1991 годах и генеральным секретарем Паралимпийского комитета Эстонии в 1991–2013 годах. Кийль был председателем правления Спортивного союза Харьюмаа с 2000 по 2014 год, а с 1998 по 2001 год входил в правление Союза плавания. С 1990 по 1991 год он был тренером школы плавания «Калев».

В 1997–2013 годах он был членом волостного совета Харку, а в 1997–2007 годах - председателем совета. Он был членом Народной партии умеренных с 1998 года. В 2003 году он вступил в Партию реформ, из которой был исключен 4 сентября 2015 года.