Июнь: время выбирать пионы

Подходящие условия для пионов — хорошее освещение, суглинистая почва и умеренная влажность. Если вы можете организовать такие в своем саду, смелее высаживайте пионы. Именно сейчас стоит поискать подходящие по цвету и форме сорта, чтобы уже осенью приступить к посадке.

Разные и прекрасные

Две наиболее эффектных группы пионов, распространенных в наших садах, — это травянистые пионы и пионы древовидные. Лидер по популярности — травянистый пион — появился в Европе еще в XII веке.

Травянистый пион прекрасно переносит среднеевропейскую зиму с ее непредсказуемыми оттепелями и морозами. Секрет устойчивости очень прост: вся надземная часть травянистого пиона отмирает на зиму, а корень остается зимовать в земле. Он почти не требует укрытия — только в первый год после посадки. По весне снова появляются красные побеги, растущие из почек возобновления, находящихся в земле. И за лето пион превращается в пышный куст высотой от 50 до 120 см, украшенный огромными цветками с душистым ароматом.

На одном месте травянистые пионы могут обильно цвести не менее 10 лет. Обычный возраст пионов 25-30 лет, но есть и данные, что пион может расти и цвести на одном месте без пересадки около 70 лет.

Пионы в саду. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Прародителем многих сортов травянистых пионов стал пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora) — с крупными цветами, очень устойчивый к засухе, морозам, болезням (серой гнили). Это он дал Европе первые белые пионы, поэтому у него есть прямой потомок — пион белоцветковый (Paeonia albiflora). Но прежде него был известен красный пион — пион лекарственный (Paeonia officinalis).

Пионы в саду. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru