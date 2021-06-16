Сегодня на время ремонтных работ закроют мост Линдакиви

«Ремонт асфальтного покрытия на мосту Линдакиви является частью крупномасштабного ремонта пешеходных дорог, который проходит в Ласнамяэ этим летом. Мост Линдакиви – часть одноименного бульвара, ежедневно его используют тысячи людей. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы он был удобным и безопасным для передвижения», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

19 мая мост закроют на несколько часов, которые понадобятся для асфальтирования. Точный график закрытия зависит от продвижения работ. Управа района Ласнамяэ просит воздержаться в этот день от использования моста и учитывать при планировании маршрута временное его закрытие и необходимость планировать альтернативные пути передвижения.