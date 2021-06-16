Старейшина Пыхья-Таллинна уходит в отставку

«В ситуации, когда наша административная и политическая нагрузка увеличивается, я вижу свою роль скорее в качестве советника стратегического центра и в политической деятельности. Плюс административная нагрузка старейшины района – это уже слишком много. Поэтому обратился к мэру города с соответствующей просьбой», - сказал Ярвелайд.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт добавил: «Из городской системы мы его так просто все же не отпустим. Я понимаю, что нагрузка, особенно перед выборами, большая. А академический фон Пеэтера, который был большой дополнительной ценностью на посту старейшины района, требует времени, которого всегда не хватает. Но я очень надеюсь, что Пеэтер сможет остаться в нашей городской команде».