Путин прибыл в Женеву для встречи с Байденом

По протоколу на саммит отведено пять часов. Совместной пресс-конференции по итогам не предусматривается, президенты пообщаются с прессой по отдельности по завершении саммита.

Президента РФ в аэропорту встречал российский кортеж, состоящий из автомобилей Aurus. Президент уже давно использует лимузин Aurus как при передвижении в России, так и за рубежом.

Еще до прилета президента члены российской делегации, в том числе глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже прибыли на виллу Ла Гранж, где пройдет саммит РФ-США.

Как ожидается, стороны в ходе этого саммита обменяются подарками. Как отмечают журналисты телеканала "Россия-24", члены российской делегации, в том числе протокол, приехали на виллу с подарочными пакетами и коробками с гербом Российской Федерации.