Фото ⟩ На этом Урмас Сыырумаа закончил строительство квартала Ротерманна

Под барабанную дробь Ajamaja открыли председатель правления U.S. Invest Урмас Сыырумаа, директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак и председатель правления Nordecon Герд Мюллер.

Открытие дома Ajamaja в квартале Ротерманна. ФОТО: US Real Estate

«Ajamaja, построенный по адресу Ротерманни, 6 - последний дом в квартале. Для меня это - 15 лет работы. Строительство заканчивалось, когда природа расцветала. И дом стал воплощением нашей мечты. В квартале хорошо соседствуют разнообразные творения нескольких архитекторов, и хорошо вписались в квартал, и Ajamaja - словно цветок среди них. Выражаю благодарность архитекторам, строителям, субподрядчикам, которые постарались реализовать наш комплексный проект на высоком профессиональном уровне. И всей команде моей компании, которая искала лучшее решение и нашла его», — сказал Урмас Сыырумаа.

Открытие дома Ajamaja в квартале Ротерманна. Выступает Урмас Сыырумаа. ФОТО: US Real Estate

Председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер добавил: «Окончание строительства Ajamaja действительно знаменательно, поскольку он завершает один из самых комплексно спроектированных современных кварталов в городском пространстве Таллинна. Nordecon имел возможность построить в квартале Ротерманна четыре разных здания – Ротерманни, 10, два здания на Ротерманни, 18 и вот теперь Ajamaja на Ротерманни, 6. Видение и требования заказчика всегда служат ориентиром для строителя, и я верю, что это удалось совместить в Ajamaja».

Ajamaja был построен Nordecon по проекту KOKO arhitektid, а архитектором интерьера является Меэлис Пресс. В Ajamaja, как и во всем квартале Ротерманна, умело сочетается старая промышленная архитектура с новыми, современными решениями. Особое внимание в этом доме было уделено требованиям охраны памятников старины - были отреставрированы старые известняковые стены, восстановлены и экспонируются в интерьере исторические несущие колонны. А вот старые окна получили новое решение. Сотрудничество с Департаментом защиты памятников было, как всегда, очень хорошим, а также познавательным.

Открытие дома Ajamaja в квартале Ротерманна. ФОТО: US Real Estate

Особенностью дома является то, что каждый этаж представляет собой открытое пространство площадью около 1400 м2, что также дает возможность крупным фирмам организовать офис на одном уровне. В каждом офисе есть просторная открытая терраса и терраса на крыше для общего пользования.

Разработка квартала Ротерманна продолжалось 15 лет. В 2021 году в квартале будет более 33 000 м2 сдаваемых в аренду коммерческих площадей и почти 300 квартир. В квартале находится почти 200 компаний, в которых работает несколько тысяч человек.