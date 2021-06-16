Фото ⟩ На этом Урмас Сыырумаа закончил строительство квартала Ротерманна
Вчера в квартале Ротерманна состоялось торжественное открытие Ajamaja - самого большого здания в квартале. Ajamaja - настоящая архитектурная жемчужина, главная особенность которой - световые решения и новейшие технологии, умело сочетающиеся со старинной архитектурой. Введение в эксплуатацию нового здания добавит в квартал Ротерманна около 12 000 м2 коммерческих площадей, где будут расположены офисы, рестораны и магазины. За последние 15 лет в развитие квартала Ротерманни было инвестировано более 100 миллионов евро.