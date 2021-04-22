Картина дня: борьба с антинаукой, задержание грабивших автозаправки и нарушение воздушного пространства Эстонии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 июня.
Сегодня, 16 июня, в три часа ночи на сотрудницу заправки на Таммсааре-теэ было совершено разбойное нападение. Угрожая работнице похожим на оружие предметом, грабители забрали более ста евро. Полиция задержала в качестве подозреваемых двух мужчин. Также полицейские задержали еще троих мужчин, которые поздним вечером 4 июня напали на сотрудницу заправки на улице Кивимурру в Таллинне и забрали из кассы 90 евро. Читать далее...
В среду во время парламентского инфочаса депутат Рийгикогу от партии EKRE Уно Каскпейт рассказал историю о том, как однажды, идя из дома в Рийгикогу, он подсчитал встретившихся ему по пути велокурьеров Bolt, которых он насчитал семь или восемь. Читать далее...
Биохимик, ассистент психотерапевта, фотограф, создатель приложения по анализу состава пищевых продуктов, преподаватель Эрнест Бондаренко решил в коронакризис заняться популяризацией науки и стал ютубером. Читать далее...
Во время совместного рейда полиции и МуПо было проверено 23 карточки инвалида, из которых 11 были в порядке, 11 карточек были конфискованы за ненадлежащее использование, а один водитель был вызван в полицию, чтобы отчитаться за использование карточки, выданной на имя инвалида, который к настоящему времени умер. Читать далее...
С 1 июля будут облагаться налогом все коммерческие отправления, заказываемые вне стран Европейского союза. Соответственно, перестает действовать освобождение от налога с оборота для посылок дешевле 22 евро. Следует декларировать все прибывающие в Эстонию из третьих стран отправления, говорится в пресс-сообщении Omniva. Читать далее...
Я смотрю, как около Ярвевана-теэ, на границе санитарной охранной зоны возле озера Юлемисте появляются новые высокие офисные здания, и автоматически вспоминаю, что я не таллиннка, пишет журналист Postimees Марис Мейессаар.
Во вторник, 15 июня, пара истребителей Су-35С Российской Федерации без разрешения пересекла воздушную границу Эстонии. Самолеты находились в воздушном пространстве страны меньше минуты. Читать далее...
Бывший руководитель Таллиннскго порта Аллан Кийль скончался во вторник после тяжелой болезни. Читать далее...
Сегодня продолжается процесс по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. По плану должны допросить еще одного свидетеля и третьего потерпевшего – 39-летнего водителя такси, также получившего ножевое ранение. Читать далее...
По данным новостного агентства STT, правительство Финляндии в четверг примет решение о смягчении ограничений на пересечение морской и сухопутной границы. Предполагается, что новые правила вступят в силу со следующей недели. Читать далее...
«В ситуации, когда наша административная и политическая нагрузка увеличивается, я вижу свою роль скорее в качестве советника стратегического центра и в политической деятельности. Плюс административная нагрузка старейшины района – это уже слишком много. Поэтому обратился к мэру города с соответствующей просьбой», - сказал Ярвелайд.
Сегодня утром, 16 июня, в ДТП попал автомобиль Сил обороны, есть пострадавшие. Читать далее...
Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас ответил на злободневные вопросы в студии Postimees.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4148 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 59, то есть 1,4% от общего количества. Читать далее...