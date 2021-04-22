Картина дня: борьба с антинаукой, задержание грабивших автозаправки и нарушение воздушного пространства Эстонии

Ограбление заправок в Таллинне: полиция задержала пятерых мужчин

Сегодня, 16 июня, в три часа ночи на сотрудницу заправки на Таммсааре-теэ было совершено разбойное нападение. Угрожая работнице похожим на оружие предметом, грабители забрали более ста евро. Полиция задержала в качестве подозреваемых двух мужчин. Также полицейские задержали еще троих мужчин, которые поздним вечером 4 июня напали на сотрудницу заправки на улице Кивимурру в Таллинне и забрали из кассы 90 евро. Читать далее...

Депутат от EKRE обеспокоен тем, что в будущем эстонцы могут стать чернокожими

В среду во время парламентского инфочаса депутат Рийгикогу от партии EKRE Уно Каскпейт рассказал историю о том, как однажды, идя из дома в Рийгикогу, он подсчитал встретившихся ему по пути велокурьеров Bolt, которых он насчитал семь или восемь. Читать далее...

Борьба с антинаукой и черви в масках: таллиннский биохимик покоряет Youtube

Биохимик, ассистент психотерапевта, фотограф, создатель приложения по анализу состава пищевых продуктов, преподаватель Эрнест Бондаренко решил в коронакризис заняться популяризацией науки и стал ютубером. Читать далее...

Половина обладателей карточки инвалида оказались здоровыми людьми

Во время совместного рейда полиции и МуПо было проверено 23 карточки инвалида, из которых 11 были в порядке, 11 карточек были конфискованы за ненадлежащее использование, а один водитель был вызван в полицию, чтобы отчитаться за использование карточки, выданной на имя инвалида, который к настоящему времени умер. Читать далее...

Сколько налогов нужно будет заплатить за товары, заказанные из Китая, США и Великобритании

С 1 июля будут облагаться налогом все коммерческие отправления, заказываемые вне стран Европейского союза. Соответственно, перестает действовать освобождение от налога с оборота для посылок дешевле 22 евро. Следует декларировать все прибывающие в Эстонию из третьих стран отправления, говорится в пресс-сообщении Omniva. Читать далее...

Как осчастливить Мустамяэ и Ласнамяэ?

Я смотрю, как около Ярвевана-теэ, на границе санитарной охранной зоны возле озера Юлемисте появляются новые высокие офисные здания, и автоматически вспоминаю, что я не таллиннка, пишет журналист Postimees Марис Мейессаар.

Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии

Во вторник, 15 июня, пара истребителей Су-35С Российской Федерации без разрешения пересекла воздушную границу Эстонии. Самолеты находились в воздушном пространстве страны меньше минуты. Читать далее...

Умер бывший руководитель Таллиннского порта Аллан Кийль

Бывший руководитель Таллиннскго порта Аллан Кийль скончался во вторник после тяжелой болезни. Читать далее...

Процесс по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ продолжается допросами свидетелей

Сегодня продолжается процесс по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. По плану должны допросить еще одного свидетеля и третьего потерпевшего – 39-летнего водителя такси, также получившего ножевое ранение. Читать далее...

СМИ: Финляндия снимет ограничения на трудовую миграцию

По данным новостного агентства STT, правительство Финляндии в четверг примет решение о смягчении ограничений на пересечение морской и сухопутной границы. Предполагается, что новые правила вступят в силу со следующей недели. Читать далее...

Старейшина Пыхья-Таллинна уходит в отставку

«В ситуации, когда наша административная и политическая нагрузка увеличивается, я вижу свою роль скорее в качестве советника стратегического центра и в политической деятельности. Плюс административная нагрузка старейшины района – это уже слишком много. Поэтому обратился к мэру города с соответствующей просьбой», - сказал Ярвелайд.

Фото 〉 Автомобиль Сил обороны столкнулся с грузовиком: трое пострадавших

Сегодня утром, 16 июня, в ДТП попал автомобиль Сил обороны, есть пострадавшие. Читать далее...

Генпрокурор: если уголовное дело Центристской партии попадет в суд в разгар предвыборной кампании, так тому и быть

Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас ответил на злободневные вопросы в студии Postimees.

В Эстонии прибавилось 59 зараженных