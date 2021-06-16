Ср, 16.06.2021
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С четверга можно бронировать время вакцинации для подростков 12-15 лет

Привиться теперь смогут и подростки. ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

С завтрашнего дня родители или опекуны смогут забронировать для ребенка 12-15 лет время прививки, сказал в среду руководитель вакцинации Марек Сеэр.

По словам Сеэра, с четверга можно будет забронировать время для тех, кому уже исполнилось 12, но сделать это сможет только родитель или опекун, передает ERR.

«Было бы хорошо, если бы вместе с ребенком на вакцинацию пришел взрослый», - сказал Сеэр, по словам которого, отдельного центра вакцинации для несовершеннолетних создавать не будут.

Замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма добавила, что, хотя рабочая группа по вакцинации от ковида решила в понедельник дать возможность вакцинироваться всем лицам от 12 до 15 лет, это не является государственным приоритетом, поскольку из-за распространения индийского штамма «дельта» увеличивается риск заболевания более пожилых людей.

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