С четверга можно бронировать время вакцинации для подростков 12-15 лет
С завтрашнего дня родители или опекуны смогут забронировать для ребенка 12-15 лет время прививки, сказал в среду руководитель вакцинации Марек Сеэр.
С завтрашнего дня родители или опекуны смогут забронировать для ребенка 12-15 лет время прививки, сказал в среду руководитель вакцинации Марек Сеэр.
По словам Сеэра, с четверга можно будет забронировать время для тех, кому уже исполнилось 12, но сделать это сможет только родитель или опекун, передает ERR.
«Было бы хорошо, если бы вместе с ребенком на вакцинацию пришел взрослый», - сказал Сеэр, по словам которого, отдельного центра вакцинации для несовершеннолетних создавать не будут.
Замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма добавила, что, хотя рабочая группа по вакцинации от ковида решила в понедельник дать возможность вакцинироваться всем лицам от 12 до 15 лет, это не является государственным приоритетом, поскольку из-за распространения индийского штамма «дельта» увеличивается риск заболевания более пожилых людей.