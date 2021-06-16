С четверга можно бронировать время вакцинации для подростков 12-15 лет

По словам Сеэра, с четверга можно будет забронировать время для тех, кому уже исполнилось 12, но сделать это сможет только родитель или опекун, передает ERR.

«Было бы хорошо, если бы вместе с ребенком на вакцинацию пришел взрослый», - сказал Сеэр, по словам которого, отдельного центра вакцинации для несовершеннолетних создавать не будут.