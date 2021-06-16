Вакцинация. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводится обязательная вакцинация для работников сферы услуг и чиновников. Привить должны 60% людей, работающих в отраслях, список которых составили власти. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Согласно документу, сделать прививку в обязательном порядке должны будут те, кто работает в сфере торговли, общественного питания, в клиентских подразделениях банков и почты, в салонах красоты, массажных салонах, банах и саунах, в фитнес-клубах, бассейнах и других физкультурно-оздоровительных комплексах, а также в многофункциональных центрах предоставления госуслуг.

Также обязательная вакцинации коснется работников общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных и развлекательных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов.

Служащие органов власти Москвы и подведомственных им организаций также должны будут сделать обязательную прививку.

Вакцинироваться должны не менее 60% сотрудников организаций, работающих в перечисленных сферах. На тех, у кого есть противопоказания к прививке от коронавируса, обязательная вакцинация не распространится.

Аналогичные меры в среду ввели в Подмосковье.

Об обязательной вакцинации для всех россиян речи не идет, пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли после Москвы и Подмосковья распространить массовую вакцинацию на всю страну.

О том, что вакцинация должна быть добровольной, ранее говорил и сам президент Владимир Путин.

Источник Интерфакса в российском правительстве также сообщил, что в масштабах страны обязательную вакцинацию проводить пока не планируется. Такие решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретном регионе, утверждает источник агентства.

Как это будет работать?

Согласно указу главного санитарного врача Москвы, прививку первым компонентом вакцины работникам перечисленных сфер необходимо будет сделать до 15 июля, вторым - до 15 августа.

Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, до 1 июля будет создана необходимая информационная ситема, которая позволит контроливать процесс вакцинации и достижение необходимых показателей.

У государства есть возможность устанавливать для отдельных категорий сотрудников отдельных отраслей экономики специальные требования (например, проверка зрения у пилотов или требования к работникам сферы питания), объяснил Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

"Здесь речь идет все-таки не просто о рутинной проверке здоровья, а о некоем медицинском вмешательстве. Достаточно ли для этого нормативного акта санитарного врача - это не законодательные власти - у меня пока нет однозначного ответа", - сказал он.

Он также обратил внимание на то, как в указе главного санитарного врача сформулировано требование к вакцинации.

"Это не обязанность работников прививаться и это даже не обязанность работодателей, поскольку, во-первых, звучит как "обеспечить проведение профилактических прививок" - то есть речь идет о том, чтобы создать необходимую инфраструктуру. А во-вторых говорит о том, что руководителям организаций необходимо организовать проведение профилактических прививок для не менее 60%. Речь не идет о том, чтобы это было обязательным требованием к деятельности в этой области", - рассуждает Зеленин.

"Но что если далее работники отказываются прививаться - что происходит дальше? Потому что пока соответствующие требования не будут подтверждены на уровне законодательства, я бы не рискнул говорить, что это может являться основанием для увольнения сотрудника в этой сфере. Однозначно для этого постановления санитарного врача по Москве будет недостаточно", - сказал он.

Медицинский юрист Полина Габай отмечает, что в постановлении главного санитарного врача не описано, какие последствия могут наступить в случае отказа от "обязательной вакцинации". По ее словам, действующие нормативные акты предполагают, что непривитых людей могут отстранить лишь от работ с больными инфекционными заболеваниями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями человека, а также от работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

"Методы для достижения [вакцинации 60% сотрудников], видимо, работодатели будут выбирать самостоятельно (надеюсь, законные), благо в постановлении дано направление для определения этих методов: работодателям надлежит усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников, обратить особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок" - сказала Би-би-си Габай.

Обязательная вакцинация

В России с начала года сделать прививку может любой желающий, но вакцинация идет медленно. 2 июня глава минздрава Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом привились более 18 млн россиян (численность населения России - 146 млн человек). Согласно сообщению на сайте Собянина, по данным на 16 июня в Москве привились более 1,8 млн жителей. По данным Росстата на 1 января 2021 года, население столицы - почти 12,7 млн.

Весной на фоне медленной вакцинации российские власти начали все чаще говорить о том, чтобы сделать прививки обязательными. Так, 25 мая власти Якутии объявили об обязательной вакцинации врачей, учителей, силовиков и организаторов массовых мероприятий. Но в тот же день в пресс-релиз якутских властей были внесены изменения, и слово "обязательная" заменили на "массовая".

26 мая против обязательной вакцинации населения выступил президент Владимир Путин. "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - заявил он на совещании по экономическим вопросам.

8 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении профилактических прививок от коронавируса в национальный календарь прививок. Как писал "Коммерсант", петицию против принятия этого законопроекта подписали более 80 тысяч человек.

Противники инициативы опасаются, что как только прививка попадет в нацкалендарь, она станет фактически обязательной для врачей и учителей, так как, согласно законодательству, работники социально значимых профессий должны быть привиты по списку из этого календаря.

"Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так!" - комментировал опасения противников законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.