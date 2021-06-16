График ⟩ Интерес людей к вакцинации от Covid-19 падает
- В среднем за рабочий день бронируется 4000 времен для вакцинации
- На следующей неделе в Эстонию поступит 64 350 доз вакцины
- К концу июня примерно 35 процентов будут полностью вакцинированы
- Эстония намерена к осени вакцинировать 70 процентов взрослого населения
Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) выразил обеспокоенность тем, что в последнее время число вакцинаций значительно сократилось. По словам руководителя рабочей группы по вакцинации против Covid-19 Марека Сеэра, пыл людей в отношении вакцины поубавился по всей Эстонии, пишет Postimees.