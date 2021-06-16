График ⟩ Интерес людей к вакцинации от Covid-19 падает

По словам Кылварта, лето подходит для вакцинации, потому что позволяет хорошо подготовиться к приходу осени. По его словам, похоже, что в прошлом году об этом забыли, а осенью пришла вторая волна вируса. Он сказал, что сейчас самое время подумать, как предотвратить распространение вируса осенью, и ничего эффективнее вакцинации нет.

По его словам, центры вакцинации созданы при поддержке города, и город обязательно продолжит оказывать им финансовую поддержку. В то же время нужно признать, что вместе с летом интерес к вакцинации упал, а количество получивших вакцину людей значительно уменьшилось. Поэтому в Таллинне началась социальная кампания, призывающая людей пройти вакцинацию.

Как подчеркнул Кылварт, на данный момент первую инъекцию в Таллинне получили 45 процентов населения, но этого явно недостаточно для создания массового иммунитета.

По словам пресс-секретаря рабочей группы по вакцинации Геа Отса, большинство тех, кто регистрируется, приходят на место. «Каждый день в каждый центр вакцинации по-прежнему не доходит десяток тех, кто регистрировался, но в сравнении с общим числом, доля тех, кто не приходит, мала. Когда мы спросили у центров, нам было сказано, что большинство людей не приходят из-за рассеянности», - пояснила Отса.

Руководитель Medicum Тынис Аллик рассказал Postimees, что, например, сегодня и завтра будет меньше интереса к центру вакцинации Тондираба. «Если обычно мы вакцинировали от 1000 до 1100 человек в день, то сегодня их около сотни», - сказал Аллик.

Исходя из данных рабочей группы по Covid-19, видно, что времена на вакцину уже не так активно бронируются. Марек Сеэр сказал, что на следующей неделе темп вакцинации должен быть еще ниже, потому что 23 и 24 июня центр вакцинации не будет работать, чтобы дать отпуск медицинским работникам.

По состоянию на сегодняшнее утро свободно более 6 400 времен на следующей неделе. В среднем за рабочий день бронируется 4000 времен. На следующей неделе в Эстонию поступит 64 350 доз вакцины.

По словам замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, в настоящее время заболевают именно невакцинированные люди, в больничном лечении также нуждается больше тех, кто не проходил вакцинацию.

«Хотя к концу июня примерно 35 ​​процентов населения полностью защищены от болезни, этих 35 процентов еще недостаточно для защиты от новой волны, и если она наступит, у Эстонии не будет никаких преимуществ», - сказала Хярма.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила сегодня во время инфо-часа в Рийгикогу, что главный вопрос заключается в том, работают ли вакцины также с новыми штаммами. «Если они распространяются быстрее, но вакцины по-прежнему работают, то единственным лекарством остается вакцинация людей. На данный момент нам неизвестно, что эти новые штаммы не поддаются вакцине», - сказала Каллас.