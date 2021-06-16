В этом году среди таллиннских абитуриентов рекордное количество медалистов

На традиционные праздничные приемы вице-мэра, которые прошли 15 и 16 июня в Какумяэ в яхтенном порту, были приглашены руководители всех учебных заведений, а также гимназисты, среди которых в этом году рекордное количество медалистов. Всего в этом году в Таллинне 12-й класс в пятидесяти одной школе окончили 2996 учеников, из которых 235 серебряных медалистов и 223 золотых медалиста, из них выпускники тринадцати русских школ получили 72 золотых и 63 серебряных медали. В прошлом году серебряная медаль была у 186 учеников, а золотая – у 211.

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, большую гордость вселяет осознание того, что в Таллинне обучается так много талантливой молодежи.

«Если в Эстонии общее количество медалистов остается на низком уровне, то в Таллинне бросается в глаза совершенно обратная ситуация – более 15% таллиннских абитуриентов заканчивают школу или гимназию с золотой или серебряной медалью, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Можно с радостью сказать, что наши выпускники далеко пойдут, ведь перед ними теперь открыты практически все двери не только в Эстонии, но и по всему миру. В очередной раз мы можем отметить, что уровень столичного образования по-прежнему очень высок и улучшился даже во время коронакризиса».