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  • Кая Каллас: оставшиеся неиспользованными в Эстонии вакцины перепродавать нельзя

Кая Каллас: оставшиеся неиспользованными в Эстонии вакцины перепродавать нельзя

Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

Приобретенные Эстонией по договорам поставок вакцины от коронавируса, оставшиеся без использования, перепродавать нельзя, пояснила премьер-министр Кая Каллас.

Отвечая в среду на вопросы депутатов Рийгикогу, Каллас напомнила, что Эстония заключила договоры о поставках вакцины в рамках единого тендера Европейского Союза.

По ее словам, в договоре о поставках есть положение, согласно которому приобретенные по договору вакцины можно только пожертвовать, но не перепродавать.

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