Кая Каллас: оставшиеся неиспользованными в Эстонии вакцины перепродавать нельзя
Приобретенные Эстонией по договорам поставок вакцины от коронавируса, оставшиеся без использования, перепродавать нельзя, пояснила премьер-министр Кая Каллас.
Приобретенные Эстонией по договорам поставок вакцины от коронавируса, оставшиеся без использования, перепродавать нельзя, пояснила премьер-министр Кая Каллас.
Отвечая в среду на вопросы депутатов Рийгикогу, Каллас напомнила, что Эстония заключила договоры о поставках вакцины в рамках единого тендера Европейского Союза.
По ее словам, в договоре о поставках есть положение, согласно которому приобретенные по договору вакцины можно только пожертвовать, но не перепродавать.