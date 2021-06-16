Кая Каллас: оставшиеся неиспользованными в Эстонии вакцины перепродавать нельзя

Отвечая в среду на вопросы депутатов Рийгикогу, Каллас напомнила, что Эстония заключила договоры о поставках вакцины в рамках единого тендера Европейского Союза.

По ее словам, в договоре о поставках есть положение, согласно которому приобретенные по договору вакцины можно только пожертвовать, но не перепродавать.