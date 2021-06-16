Вотум недоверия премьер-министру Каллас провалился

Инициированный Консервативной народной партией (EKRE) и партией Isamaa вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас вотум недоверия в среду вечером в Рийгикогу, как и ожидалось, провалился.

За выражение недоверия премьер-министру проголосовали 36 депутатов, против были 55, в зале было 94 депутата. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Для выражения недоверия за отставку премьера должен был проголосовать как минимум 51 депутат.

Подписанное консерваторами и отечественниками заявление зачитал лидер ЕКРЕ Мартин Хельме, который озвучил ранее выдвигавшиеся упреки в адрес Каи Каллас и ее правительства.

«Находящееся у власти правительство умышленно наносит государству ущерб, поэтому Кая Каллас как руководитель правительства утратила наше доверие. Под руководством Каи Каллас правительство Партии реформ и Центристской партии за считанные месяцы растранжирило все созданные предыдущим правительством предпосылки для успешного экономического развития и повышения обороноспособности Эстонии».

EKRE и Isamaa вменили правительству Каи Каллас в вину намерение повысить акцизы, отложить строительство четырехполосных шоссе, наполовину урезать расходы на занятия детей по интересам. В заявлении оппозиция припомнила планы сокращения расходов на оркестр и капелланов в Силах обороны, законопроект о создании базы биометрических данных как средства тотальной слежки.